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Экс-разведчик Кедми о ситуации вокруг Закавказья после войны в Карабахе: «Возня будет продолжаться»

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик Кедми о ситуации вокруг Закавказья после войны в Карабахе: «Возня будет продолжаться»
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, высказался о ситуации вокруг Закавказья после вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. С соответствующим заявлением эксперт выступил в эфире YouTube-канала российского журналиста Владимира Соловьева.

Кедми отметил, что вряд ли в Карабахе снова используют военную силу, при этом вокруг Закавказья «возня будет продолжаться», так как там действует много внешних игроков. Бывший разведчик предсказал, что в регионе будут снова наблюдаться попытки «мутить воду». Из слов Якова Кедми следует, что следующей страной, где может обостриться обстановка по вине «потусторонних сил», может стать Грузия.

Ранее в четверг сообщалось, что один из армянских добровольцев поведал о проблемах на фронте, которые в числе прочих факторов привели к поражению в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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