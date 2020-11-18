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Экс-разведчик Кедми: осенью 2020-го Россия еще больше сократила время существования США в случае ядерной войны

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик Кедми: осенью 2020-го Россия еще больше сократила время существования США в случае ядерной войны
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Осенью 2020 года Российская Федерация еще больше сократила время существования Соединенных Штатов в случае ядерного военного конфликта. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Эксперт отметил, что новый пункт управления ядерными силами РФ, о создании которого было объявлено в текущем месяце, делает «смертельный ответ» Москвы на возможный удар со стороны США еще более быстрым и эффективным. Вашингтон сейчас лишен возможности развязать Третью мировую, констатировал Кедми в беседе с авторами YouTube-канала ITON-TV.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Соловьев, отечественный журналист, спрогнозировал уничтожение флота НАТО в Черном море в случае конфликта с Россией.

ДЦ

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