Экс-разведчик Кедми: осенью 2020-го Россия еще больше сократила время существования США в случае ядерной войны
18 ноября 2020, 10:30[ «Аргументы Недели» ]
Осенью 2020 года Российская Федерация еще больше сократила время существования Соединенных Штатов в случае ядерного военного конфликта. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Эксперт отметил, что новый пункт управления ядерными силами РФ, о создании которого было объявлено в текущем месяце, делает «смертельный ответ» Москвы на возможный удар со стороны США еще более быстрым и эффективным. Вашингтон сейчас лишен возможности развязать Третью мировую, констатировал Кедми в беседе с авторами YouTube-канала ITON-TV.
Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Соловьев, отечественный журналист, спрогнозировал уничтожение флота НАТО в Черном море в случае конфликта с Россией.
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