Соловьев предрек уничтожение флота НАТО в Черном море в случае конфликта с Россией

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18 ноября 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Владимир Соловьев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российская Федерация уничтожит флот Североатлантического альянса в Черном море в случае конфликта с данным блоком. С соответствующим прогнозом выступил в телевизионном эфире отечественный журналист Владимир Соловьев.

Принявший участие в программе Соловьева на канале «Россия 1» эксперт Иван Коновалов связал рост напряженности на Кавказе и ситуацию в Молдавии, где победу на выборах президента одержала прозападный политик Майя Санду, с черноморскими планами НАТО. Аналитик назвал Румынию «спящей ячейкой» блока. Власти страны не делают антироссийских заявлений, однако их шаги, в том числе в Черном море, говорят о враждебности Бухареста Москве, отметил Коновалов.

Владимир Соловьев, комментируя эти слова, предсказал, что в случае конфликта НАТО с Россией флот альянса в Черном море будет уничтожен силами, дислоцированными на территории Крымского полуострова. При этом конкретно на Румынию можно воздействовать с помощью миротворцев в Приднестровье, место их дислокации в любой момент способно превратиться в полноценную военную базу, добавил журналист.

Ранее в среду сайт Avia.pro написал, что НАТО может попытаться заманить в ловушку Черноморский флот РФ.