Портал Avia.pro: НАТО может попытаться заманить в ловушку Черноморский флот России
18 ноября 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Североатлантический альянс может попытаться заманить в ловушку Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как информирует сетевой ресурс Avia.pro, в НАТО рассматривают вариант с перекрытием Босфора для сил ЧФ. В процитированной публикации говорится, что в случае реализации данного сценария российские надводные корабли и субмарины лишатся «возможности для отправки в другие регионы планеты».
Также отмечается, что в альянсе думают над перекрытием Гибралтара. Это позволит поймать в ловушку еще свыше десятка кораблей РФ, в том числе те, что находятся на базе в сирийском Тартусе, пишут авторы портала.
Ранее американское издание Military Watch констатировало, что ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить.
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