Military Watch: ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить
17 ноября 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]
Ракеты, которые запускает российский оперативно-тактический комплекс «Искандер», практически нельзя перехватить. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в американском сегменте интернета.
Как пишет сайт Military Watch, максимальная дальность полета «Искандеров» составляет пятьсот километров. К основным преимуществам боеприпаса, запускаемого комплексом, относятся крайне высокая точность удара и маневренность.
В процитированной публикации отмечается, что способность ракеты следовать по непредсказуемой для противника траектории и двигаться на высоких скоростях, достигающих 5 Маха, делает ее практически неуловимой для перехвата.
Ранее во вторник сообщалось, что отечественный портал topwar.ru высказал точку зрения, согласно которой Россия находится на грани вооруженного конфликта с Турцией.
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