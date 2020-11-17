Military Watch: ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить

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17 ноября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Ракеты, которые запускает российский оперативно-тактический комплекс «Искандер», практически нельзя перехватить. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в американском сегменте интернета.

Как пишет сайт Military Watch, максимальная дальность полета «Искандеров» составляет пятьсот километров. К основным преимуществам боеприпаса, запускаемого комплексом, относятся крайне высокая точность удара и маневренность.

В процитированной публикации отмечается, что способность ракеты следовать по непредсказуемой для противника траектории и двигаться на высоких скоростях, достигающих 5 Маха, делает ее практически неуловимой для перехвата.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный портал topwar.ru высказал точку зрения, согласно которой Россия находится на грани вооруженного конфликта с Турцией.