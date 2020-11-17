ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Military Watch: ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Military Watch: ракеты российского комплекса «Искандер» практически нельзя перехватить
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Ракеты, которые запускает российский оперативно-тактический комплекс «Искандер», практически нельзя перехватить. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в американском сегменте интернета.

Как пишет сайт Military Watch, максимальная дальность полета «Искандеров» составляет пятьсот километров. К основным преимуществам боеприпаса, запускаемого комплексом, относятся крайне высокая точность удара и маневренность.

В процитированной публикации отмечается, что способность ракеты следовать по непредсказуемой для противника траектории и двигаться на высоких скоростях, достигающих 5 Маха, делает ее практически неуловимой для перехвата.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный портал topwar.ru высказал точку зрения, согласно которой Россия находится на грани вооруженного конфликта с Турцией.

ДЦ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью