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Сайт topwar.ru: Россия на грани войны с Турцией, Москва к этому конфликту не готова

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт topwar.ru

Сайт topwar.ru: Россия на грани войны с Турцией, Москва к этому конфликту не готова
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация находится на грани войны с Турцией, Москва к данному конфликту не готова. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал topwar.ru пишет, что турецкий президент Реджеп Эрдоган занимается строительством новой Османской империи, в будущем в сферу интересов Анкары должны войти Крым, российский Северный Кавказ и Поволжье.

Отмечается, что Турция, поддержав Азербайджан в вооруженном конфликте из-за Нагорного Карабаха, снова ворвалась в сферу влияния России. В настоящий момент страна находится на грани войны с новой турецкой империей, «первые выстрелы уже прогремели в Сирии, Ливии и на Кавказе».

Согласно точке зрения, высказанной в процитированной публикации, РФ к данному противостоянию не готова. Такой вывод сделан, в частности, на основании того, что на протяжении последних десятилетий Москва предпочитала избегать решительных действий на внешнеполитическом фронте.

Как сообщалось ранее сегодня, британские эксперты пришли к заключению о том, что Китай почти во всем обошел Россию в области создания истребителей.

ДЦ

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