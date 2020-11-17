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Британский институт RUSI: Китай почти во всем обошел Россию в области создания истребителей

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Британский институт RUSI: Китай почти во всем обошел Россию в области создания истребителей
Китайский истребитель J-10A, Lin Hong / globallookpress.com

Китайская Народная Республика на данный момент почти во всем обошла Российскую Федерацию в сфере создания истребителей. Об этом говорится в отчете британского RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований).

Авторы отчета, опубликованного некоторое время назад китайской версией ВВС, пришли к выводу, что восточноазиатское государство превосходит РФ в области разработок датчиков для истребителей, каналов передачи данных, систем вооружения и стелс-технологий. По мнению специалистов, Китай обогнал Россию во всем, кроме авиадвигателя.

Согласно прогнозу, высказанному в RUSI, в течение ближайшего десятилетия Москва начнет закупать в КНР датчики и ракетные технологии.

Как сообщалось ранее во вторник, на страницах сетевой прессы появился материал, в котором говорится, что отечественные С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским системам BAVAR-373.

ДЦ

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