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Avia.pro: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373
Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет ресурс Avia.pro, после того, как Москва перебросила в Сирию С-300, израильские самолеты продолжили атаковать территорию Арабской республики, ни разу не получив ответа со стороны данных комплексов ПВО. В процитированной публикации констатируется, что ситуация изменилась с отправкой в Сирию иранских BAVAR-373. Военные еврейского государства уже второй месяц не решаются на провокации, отмечают авторы портала.

Ранее сегодня сообщалось, что издание The National Interest назвало российскую «Тосочку» «устрашающим новым оружием», которое способно уничтожать американские танки.

ДЦ

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