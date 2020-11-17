Avia.pro: российские С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373
17 ноября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 проиграли в эффективности в Сирии иранским ЗРК BAVAR-373. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет ресурс Avia.pro, после того, как Москва перебросила в Сирию С-300, израильские самолеты продолжили атаковать территорию Арабской республики, ни разу не получив ответа со стороны данных комплексов ПВО. В процитированной публикации констатируется, что ситуация изменилась с отправкой в Сирию иранских BAVAR-373. Военные еврейского государства уже второй месяц не решаются на провокации, отмечают авторы портала.
Ранее сегодня сообщалось, что издание The National Interest назвало российскую «Тосочку» «устрашающим новым оружием», которое способно уничтожать американские танки.
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