NI назвал российскую «Тосочку» «устрашающим новым оружием», которое может уничтожать танки США
17 ноября 2020, 11:48[ «Аргументы Недели» ]
Российская огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» представляет собой «устрашающее новое оружие», которое может уничтожать танки Соединенных Штатов. Такая характеристика «Тосочке» дана в материале, появившемся на страницах американской прессы.
Журнал The National Interest (NI) отмечает, что ТОС-2 отличает повышенная дальность пуска реактивных снарядов. «Тосочка» имеет полностью автоматизированную систему прицеливания, пуска и управления огнем, а также собственный комплекс РЭБ, который можно использовать против высокоточного вооружения противника. ТОС-2 способна обрушить на врага мощный шквал огня, говорится в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее во вторник, издание Gazeta Wyborcza спрогнозировало, что Москва может взять под свой контроль Суэцкий канал.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.