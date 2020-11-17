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NI назвал российскую «Тосочку» «устрашающим новым оружием», которое может уничтожать танки США

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

NI назвал российскую «Тосочку» «устрашающим новым оружием», которое может уничтожать танки США
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» представляет собой «устрашающее новое оружие», которое может уничтожать танки Соединенных Штатов. Такая характеристика «Тосочке» дана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest (NI) отмечает, что ТОС-2 отличает повышенная дальность пуска реактивных снарядов. «Тосочка» имеет полностью автоматизированную систему прицеливания, пуска и управления огнем, а также собственный комплекс РЭБ, который можно использовать против высокоточного вооружения противника. ТОС-2 способна обрушить на врага мощный шквал огня, говорится в процитированной публикации.

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ДЦ

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