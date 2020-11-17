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Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики
Корабли, Petty Officer 2nd Class Lyle Wil / globallookpress.com

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах польских СМИ.

Издание Gazeta Wyborcza информирует, что Москва намерена построить на суданском побережье Красного моря пункт материально-технического обеспечения для кораблей флота РФ. Фактически речь идет о возведении российской базы.

В процитированной публикации констатируется, что база в сирийском Тартусе дала возможность России обеспечить потребности своего флота в восточной части Средиземного моря, то есть — на пути в Суэцкий канал и из него. Объект на Красном море позволит Москве взять по контроль канал с двух сторон, отметили авторы Gazeta Wyborcza.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Military Watch написало, что российская «Армата» может стать серьезной проблемой для НАТО в случае оснащения данной боевой машины ядерным оружием.

ДЦ

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Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

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