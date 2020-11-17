Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

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17 ноября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Корабли, Petty Officer 2nd Class Lyle Wil / globallookpress.com

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах польских СМИ.

Издание Gazeta Wyborcza информирует, что Москва намерена построить на суданском побережье Красного моря пункт материально-технического обеспечения для кораблей флота РФ. Фактически речь идет о возведении российской базы.

В процитированной публикации констатируется, что база в сирийском Тартусе дала возможность России обеспечить потребности своего флота в восточной части Средиземного моря, то есть — на пути в Суэцкий канал и из него. Объект на Красном море позволит Москве взять по контроль канал с двух сторон, отметили авторы Gazeta Wyborcza.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Military Watch написало, что российская «Армата» может стать серьезной проблемой для НАТО в случае оснащения данной боевой машины ядерным оружием.