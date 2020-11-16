Military Watch: российская «Армата» может стать серьезной проблемой для НАТО в случае оснащения танка ядерным оружием

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16 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Российская «Армата» может стать серьезной проблемой для НАТО в случае оснащения данной бронемашины ядерным оружием. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ Соединенных Штатов.

Military Watch пишет, что в настоящий момент специалисты из РФ работают над созданием целого ряда технологий, призванных расширить боевые возможности «Арматы». Авторы процитированной публикации считают вероятным вариант, при котором танк получит 152-мм пушку, которая способна стрелять тактическими ядерными снарядами. В случае оснащения оружием массового поражения бронемашина может превратиться в серьезную проблему для блока НАТО, отмечается в материале.

Ранее сегодня сообщалось, что у представителей российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе заметили новейшие автоматы АК-12.