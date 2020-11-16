«Военное обозрение»: у российских миротворцев в Карабахе заметили новейшие автоматы АК-12

У российских миротворцев, переброшенных в зону военного конфликта на территории Нагорного Карабаха, заметили новейшие отечественные автоматы АК-12. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.
Как пишет издание «Военное обозрение», выложенные в сеть кадры с размещением миротворцев позволяют рассмотреть их оружие. На данных материалах, в частности, можно увидеть автоматы АК-12. Они производятся с конца 2018 года и до настоящего момента не использовались за пределами России, за исключением Сирии.
Ранее сегодня Telegram-канал WarGonzo сообщил, что турецкий спецназ Komando бежал из-под города Мартуни в последний день боевых действий в Нагорном Карабахе.
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