«Военное обозрение»: у российских миротворцев в Карабахе заметили новейшие автоматы АК-12

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16 ноября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Военный с автоматом АК-12, MOD Russia / globallookpress.com

У российских миротворцев, переброшенных в зону военного конфликта на территории Нагорного Карабаха, заметили новейшие отечественные автоматы АК-12. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.

Как пишет издание «Военное обозрение», выложенные в сеть кадры с размещением миротворцев позволяют рассмотреть их оружие. На данных материалах, в частности, можно увидеть автоматы АК-12. Они производятся с конца 2018 года и до настоящего момента не использовались за пределами России, за исключением Сирии.

Ранее сегодня Telegram-канал WarGonzo сообщил, что турецкий спецназ Komando бежал из-под города Мартуни в последний день боевых действий в Нагорном Карабахе.