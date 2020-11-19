Армянский доброволец рассказал о проблемах на фронте, которые стали одной из причин поражения в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

19 ноября 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Военный, Romain Carre / globallookpress.com

Армянский доброволец, скрывшийся за псевдонимом Andrewbek1974, опубликовал заметки, где поведал о проблемах на фронте, которые стали одной из причин поражения в Нагорном Карабахе. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах российской прессы.

«Московский комсомолец» пишет, что Andrewbek1974 подтвердил информацию СМИ, согласно которой добровольцы не получали теплого обмундирования, обуви и экипировки. По словам автора публикации, также наблюдались трудности со стрелковым оружием и средствами связи. Кроме того, Andrewbek1974 выделил такие проблемы, как неслаженность действий участников обороны Карабаха и отсутствие у них боевого опыта.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Семен Пегов озвучил точку зрения, по которой армянские силы могли нанести поражение Азербайджану, если бы завершили операцию в «ущелье смерти».