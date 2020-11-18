Topwar.ru: после войны с Азербайджаном шансы Карабаха на существование в виде республики свелись к нулю

После шестинедельного вооруженного конфликта с Азербайджаном шансы Нагорного Карабаха на существование в виде республики свелись к нулю. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.
Сайт topwar.ru пишет, что заключенное на прошлой неделе мирное соглашение не спасло Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), а скорее отсрочило момент, когда она прекратит свое существование. Отмечается, что в нынешней ситуации сценарии, при которых НКР может уцелеть, практически не просматриваются.
В процитированной публикации указывается на то, что Россия, отвечающая за поддержание мира в Карабахе, придерживается позиции, согласно которой данный регион является частью Азербайджана. При этом президент страны Ильхам Алиев настаивает на том, что об особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи.
Как сообщалось ранее сегодня, французский портал Orient XXI написал, что РФ допустила «вторжение» Турции на Кавказ.
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