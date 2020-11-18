Сайт Orient XXI об итогах войны в Карабахе: Россия допустила «вторжение» Турции на Кавказ

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18 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация допустила «вторжение» Турции на Кавказ. Так прокомментированы итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в материале, размещенном во французском сегменте интернета.

Сайт Orient XXI пишет, что, согласно мирному соглашению по Карабаху, Азербайджан получит пересекающий Армению коридор, который соединит основную территорию республики с Нахичеванью. Отмечается, что данное решение отвечает интересам Турции, поскольку оно укрепляет связь страны с тюркским миром.

В процитированной публикации говорится, что Анкара, поддержавшая Баку в конфликте, «алчно забирает» пространство на Кавказе, оставляемое Россией. Авторы портала полагают, что Москва не воспрепятствовала «вторжению» Турции по ряду причин. Одна из них – Анкара нужна России в качестве союзника против Запада.

Ранее в среду сообщалось, что издание «Военное обозрение» высказало точку зрения, по которой миротворцев РФ в Нагорном Карабахе будет ждать опасность со всех сторон.