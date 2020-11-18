«Военное обозрение»: в Карабахе российских миротворцев будет ждать опасность со всех сторон

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18 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российских миротворцев, отправленных в зону вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха, будет ждать опасность со всех сторон. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как пишет сайт «Военное обозрение», армейцы из РФ будут защищать установленный мир в Закавказье ценой своего здоровья и даже жизни. Отмечается, что еще не было ни одной миротворческой операции без убитых и раненых среди участников миссии.

В процитированной публикации говорится, что все стороны конфликта имеют претензии к России, пославшей своих военных в Карабах. Так, в Азербайджане полагают, что Москва не дала Баку добить непризнанную республику. В Ереване получило распространение мнение, согласно которому РФ остановила уже почти выигранную Арменией войну. Приверженцы данной точки зрения считают, что армянские силы отступали в ходе противостояния в Нагорном Карабахе с целью изматывания врага.

Кроме того, портал констатировал, что в армии Карабаха есть много бойцов, которые не смирились с поражением. Эти люди продолжат партизанскую войну, уйдя в горы, что сделает их стычки с российскими миротворцами неизбежными.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ появилось фото азербайджанского лидера Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников.