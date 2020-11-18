«Военное обозрение»: в Карабахе российских миротворцев будет ждать опасность со всех сторон

Российских миротворцев, отправленных в зону вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха, будет ждать опасность со всех сторон. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Как пишет сайт «Военное обозрение», армейцы из РФ будут защищать установленный мир в Закавказье ценой своего здоровья и даже жизни. Отмечается, что еще не было ни одной миротворческой операции без убитых и раненых среди участников миссии.
В процитированной публикации говорится, что все стороны конфликта имеют претензии к России, пославшей своих военных в Карабах. Так, в Азербайджане полагают, что Москва не дала Баку добить непризнанную республику. В Ереване получило распространение мнение, согласно которому РФ остановила уже почти выигранную Арменией войну. Приверженцы данной точки зрения считают, что армянские силы отступали в ходе противостояния в Нагорном Карабахе с целью изматывания врага.
Кроме того, портал констатировал, что в армии Карабаха есть много бойцов, которые не смирились с поражением. Эти люди продолжат партизанскую войну, уйдя в горы, что сделает их стычки с российскими миротворцами неизбежными.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ появилось фото азербайджанского лидера Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников.