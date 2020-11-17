«Репортер» опубликовал фото Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников

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17 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Выложено фото президента Азербайджана Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников. Данный снимок появился на страницах российских сетевых СМИ.

Накануне Алиев посетил вместе с супругой Джебраильский район, который во время военного конфликта в Нагорном Карабахе перешел обратно под контроль Баку. В ходе своего визита азербайджанский лидер и его жена Мехрибан побывали возле двух Худаферинских мостов, которые находятся на границе с Ираном. Спустя некоторое время в интернет выложили фото, на котором иранские пограничники держат супругов в прицеле, наблюдая за их перемещением. Изображение опубликовало издание «Репортер».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Мелконян рассказал, почему неизбежна новая война в Нагорном Карабахе.