«Репортер» опубликовал фото Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников
17 ноября 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Выложено фото президента Азербайджана Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников. Данный снимок появился на страницах российских сетевых СМИ.
Накануне Алиев посетил вместе с супругой Джебраильский район, который во время военного конфликта в Нагорном Карабахе перешел обратно под контроль Баку. В ходе своего визита азербайджанский лидер и его жена Мехрибан побывали возле двух Худаферинских мостов, которые находятся на границе с Ираном. Спустя некоторое время в интернет выложили фото, на котором иранские пограничники держат супругов в прицеле, наблюдая за их перемещением. Изображение опубликовало издание «Репортер».
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Мелконян рассказал, почему неизбежна новая война в Нагорном Карабахе.
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