Алиев: об особом статусе Карабаха не может быть и речи

Аргументы Недели → В мире 13+

17 ноября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утром во вторник, 17 ноября, в рамках своего обращения к народу в Физулинском районе заявил, что об особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи.

Алиев подчеркнул, что ранее неоднократно говорил – Баку не позволит, чтобы на "исконных азербайджанских территориях" создали второе армянское государство. Политик добавил, что территориальная целостность Азербайджана – это не предмет переговоров.

По словам Ильхама Алиева, об особом статусе Карабаха не может быть речи. Он уточнил, что существует единое азербайджанское государство, в котором представители всех религий "живут нормально". Политик заявил, что армянский народ будет жить так же.