Власти Армении накажут офицеров за неоправданную гибель армянских солдат в Нагорном Карабахе

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16 ноября 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Армении накажут офицеров за неоправданную гибель армянских солдат во второй войне в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1434 военнослужащих армии обороны НКР.

По информации Минздрава Армении, предоставленной 14 ноября, на войне в Карабахе погибли более двух тысяч военнослужащих.

Председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян 16 ноября сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам нарушений условий несения службы, повлекших гибель военнослужащих в ходе войны в Карабах.

Восканян подчеркнул, что каждый, кто причастен к неоправданной гибели армянских солдат, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле.

По его словам, в действиях некоторых офицеров возможен состав преступления.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября.

Азербайджан начал наступательную операцию в Карабахе. Баку поддерживала Турция.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

В Нагорный Карабах прибыли российские миротворцы.