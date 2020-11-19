Военкор Пегов: армянские силы в Карабахе могли нанести поражение Азербайджану, если бы завершили операцию в «ущелье смерти»

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19 ноября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армянские подразделения в Нагорном Карабахе могли нанести поражение Азербайджану, если бы завершили операцию в «ущелье смерти». С соответствующим заявлением выступил российский военный корреспондент Семен Пегов, пишут интернет-СМИ.

Как отметил Пегов, «ущелье смерти» - это коридор, где малыми силами с помощью гранатометов уничтожался спецназ Азербайджана и Турции. По словам журналиста, данная тактика имела успех, ее реализация приводила к тому, что оголялись другие участки азербайджанского фронта.

Семен Пегов констатировал, что «схема работала», при этом остается неясным, почему она не была доведена армянской стороной до конца.

Ранее сегодня сообщалось, что издание «Военное обозрение» высказало предположение, согласно которому премьер-министр Армении Никол Пашинян мог намеренно добиваться поражения в конфликте с Баку из-за Нагорного Карабаха.