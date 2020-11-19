«Военное обозрение»: Пашинян мог намеренно добиваться поражения в конфликте из-за Карабаха с целью отрыва Армении от России

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19 ноября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi / globallookpress.com

Руководитель армянского правительства Никол Пашинян мог намеренно добиваться фиаско своей страны в вооруженном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Издание «Военное обозрение» пишет, что Пашинян, вероятно, специально работал на поражение Армении с целью полностью оторвать ее от России и осуществить политический разворот закавказской республики на Запад. Такая возможность представилась бы, например, если бы Москва не вмешалась в ситуацию в Карабахе и регион целиком был бы потерян для Еревана. В случае реализации данного сценария армянская сторона могла бы обвинить Россию в неоказании поддержки и разорвать с ней отношения.

Как отмечается в процитированной публикации, в пользу обозначенной версии говорит, в частности, то, что Никол Пашинян не отправил на помощь Нагорному Карабаху наиболее боеспособные части армии Армении.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский военкор Дмитрий Стешин назвал «грозным намеком» Азербайджану появление в сети фотографий главы государства Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников.