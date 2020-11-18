Военкор Стешин назвал «грозным намеком» Азербайджану появление фото Алиева в прицеле иранских пограничников

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18 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Cpna / globallookpress.com

Дмитрий Стешин, российский военный корреспондент, высказался по поводу публикации в интернете фотографий азербайджанского президента Ильхама Алиева в прицеле иранских пограничников. Журналист процитирован в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Как пишет сайт «Русская весна», Стешин указал на то, что серию снимков с Алиевым выложили в иранские соцсети, где «ничего случайно не появляется». Военкор назвал публикацию изображений «грозным намеком» Азербайджану. В Тегеране крайне недовольны «турецко-натовская возней» у государственных рубежей Исламской республики, добавил Дмитрий Стешин.

Ранее в среду сообщалось, что портал topwar.ru высказал точку зрения, согласно которой после вооруженного противостояния с Баку шансы Нагорного Карабаха на существование в качестве республики свелись к нулю.