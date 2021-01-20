Naval News: разрабатываемая Турцией подлодка может стать оружием НАТО против России в Черном море

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20 января 2021, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Impact Press Group / globallookpress.com

Подводная лодка, разрабатываемая Турцией, может стать оружием Североатлантического альянса против Российской Федерации в Черном море. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах французской прессы, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как информирует сайт «ПолитРоссия», издание Naval News написало, что у Анкары есть проект создания подлодки, оснащенной воздушно-независимой двигательной установкой. Когда данный проект будет завершен, Турция получит способную оставаться в подводном положении в течение трех недель субмарину, которую очень сложно обнаружить. Новый корабль могут вооружить крылатыми ракетами Gezgin.

НАТО, вероятно, задействует турецкую подлодку для борьбы с Россией в Черном море, чтобы ограничить использование ее мощи в регионе, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, поведал, как Москва может на корню пресечь нападки Запада.