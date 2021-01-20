Бывший разведчик Кедми рассказал, как Россия может на корню пресечь нападки Запада
20 января 2021, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, поведал, как Российская Федерация может на корню пресечь нападки со стороны Запада. По данному вопросу эксперт высказался в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Как отметил Кедми, оборонительная война обречена на поражение. Москве следует задействовать атакующие методы в своем противостоянии с Западом.
По словам экс-разведчика, РФ необходимо отвечать так, чтобы ее оппонентам «больше не хотелось» совершать «подлости». Если, к примеру, какая-либо из западных стран выдворила одного российского дипломата, Москва должна «выгнать пять», заявил Яков Кедми.
Ранее сегодня сообщалось, что ВВС США и НАТО отработали на учениях прорыв российской системы ПВО в районе Черного моря.
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