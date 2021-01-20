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ВВС США и НАТО отработали на учениях прорыв российской системы ПВО в Черноморском регионе

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

ВВС США и НАТО отработали на учениях прорыв российской системы ПВО в Черноморском регионе
Военные учения, Staff Sgt. Taylor Harrison / globallookpress.com

ВВС Соединенных Штатов и Североатлантического альянса отработали на учениях прорыв российской системы ПВО в Черноморском регионе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как информирует ресурс «Военное обозрение», об учениях в районе Черного моря написало издание Air Force Magazine. По имеющимся сведениям, в маневрах приняли участие силы США и их союзников по НАТО – Румынии и Великобритании. В рамках учений самолеты отработали применение ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile по целям условного противника.

Ранее в среду сообщалось, что издание Military Watch высказало точку зрения, согласно которой вероятные поставки российских вооружений Минску могут стать угрозой для НАТО.

ДЦ

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