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Бывший разведчик Яков Кедми: США не могут начать ни с кем войну из-за России

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший разведчик Яков Кедми: США не могут начать ни с кем войну из-за России
Американский военный, pixabay.com

Соединенные Штаты не могут начать ни с кем войну из-за Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Как отметил эксперт, американцам в сегодняшней ситуации необходима «маленькая победоносная война» для решения своих внутренних проблем, однако на пути реализации данного сценария стоит Россия, которая за последнее время значительно обновила свой стратегический потенциал. По словам Кедми, выступившего в эфире «Вестей FM», США не могут развязать конфликт ни в одной стране, включая Украину, Сирию и Венесуэлу, так как это будет означать столкновение с Москвой.

Ранее в среду сообщалось, что итальянское издание L'AntiDiplomatico высказало мнение, согласно которому Штаты фактически лишились возможности нанести неожиданный ракетный удар по РФ.

ДЦ

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