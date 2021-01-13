Бывший разведчик Яков Кедми: США не могут начать ни с кем войну из-за России

Как отметил эксперт, американцам в сегодняшней ситуации необходима «маленькая победоносная война» для решения своих внутренних проблем, однако на пути реализации данного сценария стоит Россия, которая за последнее время значительно обновила свой стратегический потенциал. По словам Кедми, выступившего в эфире «Вестей FM», США не могут развязать конфликт ни в одной стране, включая Украину, Сирию и Венесуэлу, так как это будет означать столкновение с Москвой.
Ранее в среду сообщалось, что итальянское издание L'AntiDiplomatico высказало мнение, согласно которому Штаты фактически лишились возможности нанести неожиданный ракетный удар по РФ.
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