Власти Соединенных Штатов испытывают страх из-за возможного приближения армии Российской Федерации к границам североамериканского государства. Соответствующую точку зрения высказал бывший израильский разведчик Яков Кедми, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует ФБА «Экономика сегодня», Кедми отметил, что на протяжении минувшего года Москва значительно увеличила свое влияние в мире. РФ активно участвует в событиях, происходящих в разных регионах планеты, что, по словам эксперта, серьезно нервирует Вашингтон.
Также Яков Кедми заявил, что в Белом доме испытывают страх из-за возможного приближения российской армии к границам США. Это случится, если будет восстановлена база РФ на Кубе. На вероятность возрождения данного объекта намекали в Москве.
Как сообщалось ранее в пятницу, китайский ресурс Sohu написал, что новый дрон «Охотник» может помочь России завоевать все небо.
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