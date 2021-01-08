Китайское издание Sohu: новый беспилотник «Охотник» может помочь России завоевать все небо
8 января 2021, 13:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Ньюинформ»
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Охотник» может помочь стране завоевать все небо. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные СМИ.
Как пишет «Ньюинформ», издание Sohu отметило, что «Охотник» будет работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Данная боевая комбинация сможет взаимодействовать друг с другом, нанося удары по силам противника.
Авторы китайского портала добавили, что дрон в состоянии сопровождать и другие самолеты. Среди них, вероятно, стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Таким образом, «Охотник» может помочь России захватить все небо, делают вывод журналисты Sohu.
Ранее сегодня ресурс Avia.pro написал, что от нового отечественного комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники.
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