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Китайское издание Sohu: новый беспилотник «Охотник» может помочь России завоевать все небо

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ньюинформ»

Китайское издание Sohu: новый беспилотник «Охотник» может помочь России завоевать все небо
Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Новый российский беспилотный летательный аппарат «Охотник» может помочь стране завоевать все небо. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные СМИ.

Как пишет «Ньюинформ», издание Sohu отметило, что «Охотник» будет работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Данная боевая комбинация сможет взаимодействовать друг с другом, нанося удары по силам противника.

Авторы китайского портала добавили, что дрон в состоянии сопровождать и другие самолеты. Среди них, вероятно, стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Таким образом, «Охотник» может помочь России захватить все небо, делают вывод журналисты Sohu.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro написал, что от нового отечественного комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники.

ДЦ

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