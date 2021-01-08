Avia.pro: от нового российского комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники
8 января 2021, 08:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
От нового российского зенитного ракетного комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс Avia.pro отмечает, что Москва осуществила основательную подготовку к началу вероятного противостояния с использованием космических вооружений. Разработчики С-500 наделили данную систему возможностями, которые позволяют ей перехватывать баллистические ракеты на их пиковых точках полета и поражать аппараты в космическом пространстве. Комплекс способен бороться с целями на высотах, составляющих порядка 200 километров.
Как сообщалось ранее в пятницу, издание The National Interest написало, что США и весь мир до сих пор испытывают страх перед российскими атомными крейсерами.
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