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Avia.pro: от нового российского комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: от нового российского комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

От нового российского зенитного ракетного комплекса С-500 не смогут скрыться ни баллистические ракеты, ни космические спутники. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс Avia.pro отмечает, что Москва осуществила основательную подготовку к началу вероятного противостояния с использованием космических вооружений. Разработчики С-500 наделили данную систему возможностями, которые позволяют ей перехватывать баллистические ракеты на их пиковых точках полета и поражать аппараты в космическом пространстве. Комплекс способен бороться с целями на высотах, составляющих порядка 200 километров.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The National Interest написало, что США и весь мир до сих пор испытывают страх перед российскими атомными крейсерами.

ДЦ

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