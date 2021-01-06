Журнал National Interest: российский С-500 «готов к войне на высоте 200 километров»

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6 января 2021, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «готов к войне на высоте 200 километров». Об этом говорится в заголовке материала, появившегося некоторое время назад на страницах прессы Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest пишет, что С-500, первые образцы которого, как ожидается, поступят в армию РФ в скором будущем, способен бороться с целями на высотах, составляющих 200 километров. Это означает, что система ПВО будет в состоянии сбить приближающиеся ракеты, запущенные силами противника, на дальности 640 километров.

Предполагается, что комплекс наделен возможностью одновременного поражения до десяти головных частей баллистических ракет, которые летят со скоростью до семи километров в секунду.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание «ПолитРоссия» поведало, что польские журналисты испугались будущей секретной базы РФ на территории Сибири.