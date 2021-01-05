«ПолитРоссия»: польские журналисты испугались будущей секретной военной базы РФ в Сибири

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5 января 2021, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Польские журналисты испугались секретной военной базы Российской Федерации, которая появится в будущем в Сибири. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад в министерстве обороны РФ заявили о планах испытать стотонную ракету «Сармат», которая способна пролететь порядка 9 977 километров. Для тестирования боеприпасов данного типа в Сибири возведут специальный полигон.

Портал «ПолитРоссия» пишет, что будущая секретная база вызвала страх у сотрудников польского издания о2. Журналисты полагают, что данный объект представляет большую опасность для их страны. Представители о2 боятся, что ракеты «Сармат», которые будут испытываться на полигоне, уничтожат Польшу. Каждая из боеголовок снаряда в любой момент может быть перенаправлена к другой цели, отмечают в о2.

Ранее во вторник сообщалось, что американский ресурс 19FortyFive обозначил угрозы, которые несет для Запада российская ракета «Циркон».