Sina: мощности новой российской ракеты «Сармат» хватит для уничтожения почти любой страны в Европе

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5 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Мощности новой российской ракеты «Сармат» хватит для того, чтобы уничтожить почти любую страну, расположенную в Европе. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sina пишет, что некоторое время назад в Минобороны РФ анонсировали летнее тестирование межконтинентальной баллистической ракеты, которой под силу преодолеть любую систему ПРО. В процитированной публикации отмечается, что речь идет о «Сармате».

Портал констатирует, что данная ракета, имеющая вес 208 тонн и дальность действия свыше десяти тысяч километров, способна нести до шестнадцати ядерных зарядов. Этого хватит, чтобы уничтожить почти любую европейскую страну.

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Sohu назвал преимущества нового российского корвета «Гремящий».