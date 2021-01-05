Портал Sohu назвал козыри «очень свирепого» нового российского корабля «Гремящий»

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5 января 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Корвет «Гремящий», MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ появилась публикация, в которой рассказывается о козырях нового российского корабля «Гремящий». Данный корвет начал эксплуатироваться Тихоокеанским флотом РФ в конце декабря минувшего года.

Ресурс Sohu назвал судно «очень свирепым». Отмечается, что среди его преимуществ – комплекс «Калибр». Ракетам, запускаемым им, под силу преодолеть самую мощную оборону.

К числу других козырей «Гремящего» портал отнес наличие у него современных противоракетных, противолодочных и гидроакустических средств, а также тот факт, что корвет способен нести на борту вертолет Ка-27.

Как сообщалось ранее во вторник, издание Forbes поведало, что поможет предотвратить вероятную вооруженную конфронтацию между Вашингтоном и Москвой.