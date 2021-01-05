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Forbes рассказал, что поможет предотвратить возможную войну между США и Россией

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Forbes рассказал, что поможет предотвратить возможную войну между США и Россией
Учения армии США, Cpl. Cody Rowe / globallookpress.com

Обозначены меры, которые помогут предотвратить возможный военный конфликт Соединенных Штатов и Российской Федерации. Соответствующий материал появился на страницах американской прессы.

Журнал Forbes констатирует, что отношения между Западом и Москвой в настоящий момент находятся в самой низкой точке с момента завершения холодной войны. В процитированной публикации указывается, что предотвратить вероятный американо-российский вооруженный конфликт поможет ряд мер. Отмечается, что, в частности, необходимо восстановить практический диалог между Североатлантическим альянсом и РФ. Кроме того, сторонам следует заняться укреплением стабильности посредством увеличения прозрачности и предоставления специальных каналов связи, полагает издание.

Ранее во вторник отечественный ресурс Avia.pro написал, что пилотам американских F-35 запретили подлетать к российским комплексам С-400 ближе чем на 600 километров.

ДЦ

В мире

Сайт Avia.pro: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Источник: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Летчикам, пилотирующим американские F-35, запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

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