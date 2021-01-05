Сайт Avia.pro: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Аргументы Недели → В мире 13+

5 января 2021, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Летчикам, пилотирующим американские F-35, запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс Avia.pro информирует, ссылаясь на зарубежные СМИ, что F-35 оказался уязвим перед С-400. В связи с этим пилотам, управляющим данными истребителями, дали указание не подлетать к российским комплексам ПВО ближе чем на 600 километров.

Авторы сайта констатируют, что американские F-35 в настоящее время практически не появляются в воздушном пространстве Сирии. Это обстоятельство может объясняться запретом, введенным из-за систем С-400, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, издание «Репортер» написало, что армия РФ занимает территории на северо-востоке Сирии, вытесняя оттуда американских военных.