Сайт Avia.pro: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров
5 января 2021, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Летчикам, пилотирующим американские F-35, запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс Avia.pro информирует, ссылаясь на зарубежные СМИ, что F-35 оказался уязвим перед С-400. В связи с этим пилотам, управляющим данными истребителями, дали указание не подлетать к российским комплексам ПВО ближе чем на 600 километров.
Авторы сайта констатируют, что американские F-35 в настоящее время практически не появляются в воздушном пространстве Сирии. Это обстоятельство может объясняться запретом, введенным из-за систем С-400, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее во вторник, издание «Репортер» написало, что армия РФ занимает территории на северо-востоке Сирии, вытесняя оттуда американских военных.
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