«Репортер»: армия России занимает территории на северо-востоке Сирии, вытесняя американских военных

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5 января 2021, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Армия России занимает территории, расположенные в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики, вытесняя оттуда американских военных. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание «Репортер» пишет, что армия РФ берет под свой контроль участки на северо-востоке Сирии, где до недавнего времени находились солдаты США. Указывается, что российские подразделения, в частности, вошли, вытесняя американцев, в районы провинций Хасеке и Ракка.

Россиянам, действующим в целях стабилизации ситуации, безуспешно пытаются помешать поддерживаемые Штатами курдские формирования, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что тот же самый портал высказал предположение, согласно которому российские системы С-400 могли отбить у главы США Дональда Трампа желание нападать на Сирию.