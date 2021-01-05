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«Репортер»: армия России занимает территории на северо-востоке Сирии, вытесняя американских военных

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

«Репортер»: армия России занимает территории на северо-востоке Сирии, вытесняя американских военных
Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Армия России занимает территории, расположенные в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики, вытесняя оттуда американских военных. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание «Репортер» пишет, что армия РФ берет под свой контроль участки на северо-востоке Сирии, где до недавнего времени находились солдаты США. Указывается, что российские подразделения, в частности, вошли, вытесняя американцев, в районы провинций Хасеке и Ракка.

Россиянам, действующим в целях стабилизации ситуации, безуспешно пытаются помешать поддерживаемые Штатами курдские формирования, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что тот же самый портал высказал предположение, согласно которому российские системы С-400 могли отбить у главы США Дональда Трампа желание нападать на Сирию.

ДЦ

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Сайт Avia.pro: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Источник: летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским С-400 ближе чем на 600 километров

Летчикам, пилотирующим американские F-35, запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

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