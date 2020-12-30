Издание «Репортер»: российские С-400 могли отбить у Трампа желание нападать на Сирию

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30 декабря 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / globallookpress.com

Размещенные на территории Сирии российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могли отбить у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа желание нападать на Арабскую республику. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.

Издание «Репортер» пишет со ссылкой на ресурс Strategic Culture, что Вашингтон был готов развязать масштабные боевые действия в Сирии. В апреле 2017 года по приказу Трампа американские силы выпустили 59 ракет «Томагавк» по различным целям на территории страны, однако от дальнейших подобных шагов США воздержались. В процитированном материале высказано предположение, согласно которому причиной этого стала эффективная работа систем С-400.

После апрельского удара Дамаск заявил об исчезновении 34 американских «Томагавков» из 59. По версии авторов Strategic Culture, данные боеприпасы, вероятно, были сбиты С-400.

Видимо, власти Штатов увидели реальный потенциал российских систем и предпочли «сдать назад», отмечает «Репортер».

Ранее в среду портал Avia.pro предположил, что военные РФ могли использовать новейший беспилотник «Орион» для ракетной атаки в Сирии.