Avia.pro: российские военные могли использовать новейший беспилотник «Орион» для ракетной атаки в Сирии

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30 декабря 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Беспилотник, Olga Sokolova / globallookpress.com

Военные Российской Федерации могли использовать новейший отечественный беспилотник «Орион» для ракетной атаки на территории Сирии. Соответствующее предположение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro процитировал сообщение РИА Новости, проинформировавшего со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что «Орион» впервые осуществил пуски малогабаритных управляемых ракет. В каком районе это произошло, собеседник журналистов не уточнил.

Согласно версии, выдвинутой авторами Avia.pro, армия РФ могла испытать беспилотник в Сирии. В процитированном материале отмечается, что Москва тестирует в Арабской республике свое перспективное вооружение. Также указывается на то, что некоторое время назад появилась информация, согласно которой «Орион» мог быть применен при нанесении ударов по базе бандформирований в районе населенного пункта Эль-Баб.

Ранее в среду сообщалось, что в интернет выложили видеокадры из предполагаемого района ракетной атаки по российской бронемашине в Идлибе.