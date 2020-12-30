ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: российские военные могли использовать новейший беспилотник «Орион» для ракетной атаки в Сирии

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российские военные могли использовать новейший беспилотник «Орион» для ракетной атаки в Сирии
Беспилотник, Olga Sokolova / globallookpress.com

Военные Российской Федерации могли использовать новейший отечественный беспилотник «Орион» для ракетной атаки на территории Сирии. Соответствующее предположение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro процитировал сообщение РИА Новости, проинформировавшего со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что «Орион» впервые осуществил пуски малогабаритных управляемых ракет. В каком районе это произошло, собеседник журналистов не уточнил.

Согласно версии, выдвинутой авторами Avia.pro, армия РФ могла испытать беспилотник в Сирии. В процитированном материале отмечается, что Москва тестирует в Арабской республике свое перспективное вооружение. Также указывается на то, что некоторое время назад появилась информация, согласно которой «Орион» мог быть применен при нанесении ударов по базе бандформирований в районе населенного пункта Эль-Баб.

Ранее в среду сообщалось, что в интернет выложили видеокадры из предполагаемого района ракетной атаки по российской бронемашине в Идлибе.

ДЦ

В мире

Басурин: армия Украины обстреливает ДНР из жилых кварталов, прикрываясь мирными жителями

Басурин: армия Украины обстреливает ДНР из жилых кварталов, прикрываясь мирными жителями

Вооруженные силы Украины осуществляют обстрелы территории ДНР из жилых кварталов, прикрываясь гражданским населением. Об этом заявил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции непризнанной республики.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью