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Avia.pro: новейший российский ударный дрон «Орион» мог уничтожить базу джихадистов в сирийском Алеппо

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: новейший российский ударный дрон «Орион» мог уничтожить базу джихадистов в сирийском Алеппо
Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Армия Российской Федерации могла применить на территории Сирии свой новейший беспилотный летательный аппарат «Орион». Такая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад появилась информация, согласно которой в провинции Алеппо в результате удара беспилотника была уничтожена база боевиков. По первоначальному предположению, налет осуществил российский аппарат «Ланцет», однако это сообщение оказалось неверным, говорится в процитированной публикации. Как отмечается, сирийские источники свидетельствуют, что джихадистов мог атаковать новейший ударный дрон РФ «Орион».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский рассказал, как Москва блокировала юго-восточный фланг НАТО в лице Турции.

ДЦ

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