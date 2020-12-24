Avia.pro: новейший российский ударный дрон «Орион» мог уничтожить базу джихадистов в сирийском Алеппо
24 декабря 2020, 08:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия Российской Федерации могла применить на территории Сирии свой новейший беспилотный летательный аппарат «Орион». Такая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад появилась информация, согласно которой в провинции Алеппо в результате удара беспилотника была уничтожена база боевиков. По первоначальному предположению, налет осуществил российский аппарат «Ланцет», однако это сообщение оказалось неверным, говорится в процитированной публикации. Как отмечается, сирийские источники свидетельствуют, что джихадистов мог атаковать новейший ударный дрон РФ «Орион».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский рассказал, как Москва блокировала юго-восточный фланг НАТО в лице Турции.
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