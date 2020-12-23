Политолог Сатановский поведал, как Россия блокировала юго-восточный фланг НАТО в лице Турции

Как отметил аналитик, «в Сирии Турция ничего не смогла сделать», так как была остановлена Москвой. По словам Сатановского, базы, созданные Россией на территории сирийских Хмеймима и Тартуса, а также Крым, присоединенный в 2014 году к РФ, блокируют черноморские проливы, защищая их от посягательств НАТО.
Также политолог указал на то, что Москва остановила Анкару и в Закавказье – по итогам осеннего вооруженного конфликта в Нагорного Карабахе там появились российские миротворцы.
Ранее в среду сообщалось, что журналист Айдер Муждабаев озвучил точку зрения, согласно которой войска РФ фактически окружили Турцию с двух сторон.
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