Политолог Сатановский объяснил, почему российские системы РЭБ не помогли Армении победить в Карабахе

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8 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, объяснил, почему системы РЭБ, поставленные Россией Армении, не помогли Еревану одержать победу в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. По данному вопросу специалист высказался в Telegram.

В своей публикации Сатановский процитировал главу армянского кабмина Никола Пашиняна. Как заявил последний, одной из причин поражения закавказской республики в недавней войне стало то, что «не работали системы РЭБ».

Отвечая Пашиняну, политолог привел старую поговорку, говорящую о том, что, попадая в руки дикаря, техника фактически превращается в груду металла. По словам Евгения Сатановского, хорошее оружие бесполезно, если его используют солдаты, которыми командует некомпетентный человек. Аналитик уточнил, что имеет в виду армянского премьера.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Asharq Al-Awsat, комментируя карабахское урегулирование, написало, что «русский медведь» смог раздавить президента Турции Реджепа Эрдогана.