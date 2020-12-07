Появилось видео с армянским танком, уничтоженным дроном-камикадзе Баку во время войны в Карабахе

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7 декабря 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Подбитый танк, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен армянский танк, уничтоженный беспилотником-камикадзе Азербайджана во время вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Ресурс Avia.pro пишет, что против попавшей на видео бронемашины был применен аппарат AI Harop, произведенный в Израиле. В процитированной публикации говорится, что танк уничтожили в движении. Когда и в каком районе Карабаха были сделаны данные кадры, не уточняется.

Как сообщалось ранее в понедельник, Арам Асрян, юрист с Украины, предположил, что Нагорный Карабах может в будущем войти в состав Российской Федерации.