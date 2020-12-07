Журналист Маркус Хефлигер: войну против армян в Карабахе финансировала азербайджанская нефтегазовая компания

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7 декабря 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

SOCAR, нефтегазовая компания из Азербайджана, финансировала войну против армян на территории Нагорного Карабаха. Данный факт установил швейцарский журналист Маркус Хефлигер, говорится в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет издание «Репортер», Хефлигер выяснил, что SOCAR выделяла средства, которые направлялись на приобретение вооружений для армии Азербайджана и пропагандистскую деятельность. Журналист удивился тому, что иностранная компания, занимавшаяся финансированием военного конфликта, тесно связана со Швейцарией. SOCAR имеет в этой европейской стране развитую структуру филиалов.

Ранее сообщалось, что Роберт Кочарян, бывший президент Армении, высказал точку зрения, согласно которой нынешние власти закавказской республики сделали осеннюю войну в Карабахе неизбежной.