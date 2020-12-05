Экс-президент Армении Кочарян: Ереван сделал осеннюю войну с Азербайджаном в Карабахе неизбежной

По словам политического деятеля, представители действующей армянской власти выступали с противоречивыми заявлениями, создававшими впечатление, что руководство закавказской республики придумывает разные поводы с целью загнать в тупик переговоры по Карабаху. Как отметил Кочарян в разговоре с армянскими тележурналистами, боевые действия в регионе вспыхнули тогда, когда «никто не сомневался», что переговорный процесс срывается из-за Еревана.
Ранее в субботу сетевой ресурс Avia.pro написал, что российские системы «Панцирь-С» могли бы помочь Армении в уничтожении турецких беспилотников, применявшихся армией Азербайджана в ходе вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.