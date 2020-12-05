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Экс-президент Армении Кочарян: Ереван сделал осеннюю войну с Азербайджаном в Карабахе неизбежной

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Армении Кочарян: Ереван сделал осеннюю войну с Азербайджаном в Карабахе неизбежной
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, globallookpress.com

Ереван сделал неизбежным разгоревшийся прошлой осенью военный конфликт с Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха. Соответствующую точку зрения высказал Роберт Кочарян, бывший президент Армении.

По словам политического деятеля, представители действующей армянской власти выступали с противоречивыми заявлениями, создававшими впечатление, что руководство закавказской республики придумывает разные поводы с целью загнать в тупик переговоры по Карабаху. Как отметил Кочарян в разговоре с армянскими тележурналистами, боевые действия в регионе вспыхнули тогда, когда «никто не сомневался», что переговорный процесс срывается из-за Еревана.

Ранее в субботу сетевой ресурс Avia.pro написал, что российские системы «Панцирь-С» могли бы помочь Армении в уничтожении турецких беспилотников, применявшихся армией Азербайджана в ходе вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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