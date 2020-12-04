Портал Avia.pro назвал причину уничтожения десятков армянских танков Т-72 в войне в Карабахе

Портал Avia.pro пишет, что во время боевых действий с азербайджанцами армянская сторона безвозвратно потеряла десятки Т-72 различных модификаций. Как объясняется в процитированной публикации, это произошло потому, что данные бронемашины уязвимы для высокоточного оружия, которым являются турецкие ударные дроны, используемые силами Баку. Отмечается, что слишком тонкая броня в верхней части Т-72 не выдерживает попадания ракет.
Ранее сегодня сообщалось, что американское издание The National Interest назвало возможный сценарий начала новой войны на Кавказе после конфликта в Карабахе.
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