National Interest назвал возможный сценарий начала новой войны на Кавказе после конфликта в Карабахе

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4 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, pixabay.com

Опубликован вероятный сценарий начала новой войны на Кавказе после вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Соответствующий материал появился на страницах прессы Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest напоминает, что, по условиям соглашения по Карабаху, Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный коридор, в частности, будет использоваться Турцией.

В случае нападения на турецкие транспортные средства президент страны Реджеп Эрдоган обвинит в случившемся Ереван и потребует создания буферной зоны для обеспечения безопасного проезда. Кто бы ни находился у власти в Армении, закавказская республика на встречу Эрдогану не пойдет, отмечается в процитированной публикации. В результате вспыхнет новый вооруженный конфликт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, заявил, что Анкара может втянуть Россию в фактическую войну с Турцией на территории Сирии.