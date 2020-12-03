Стрелков: Анкара может втянуть Россию в фактическую войну с Турцией в Сирии

Стрелков отметил, что турецкая сторона может «просто предпринять операцию» против поддерживаемых Москвой сирийских правительственных сил. При реализации данного сценария в конфликт окажется так или иначе вовлечен российский контингент, присутствующий в республике. Как констатировал собеседник журналистов URA.RU, «в этом случае война не будет объявлена, тем не менее она будет вестись».
Ранее в четверг сообщалось, что Михаил Ходаренок, отечественный эксперт, обозначил «важнейшую задачу» России в противостоянии с НАТО.
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