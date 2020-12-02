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Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

По мнению Стрелкова, если Киев начнет наступательную операцию, войска республик должны будут продержаться до момента подхода сил РФ. Из слов экс-министра следует, что подразделения ДНР и ЛНР с данной задачей справиться не смогут по причине своей слабости. В случае масштабной атаки армии Украины они будут фактически мгновенно сметены, спрогнозировал Игорь Стрелков в разговоре с авторами YouTube-канала «РОЙ ТВ».

Как сообщалось ранее в среду, журналист Александр Коц написал, что, согласно сведениям разведки ДНР, Киев завершит подготовку к наступлению в Донбассе к началу февраля 2021 года.

ДЦ

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

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