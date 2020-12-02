Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

По мнению Стрелкова, если Киев начнет наступательную операцию, войска республик должны будут продержаться до момента подхода сил РФ. Из слов экс-министра следует, что подразделения ДНР и ЛНР с данной задачей справиться не смогут по причине своей слабости. В случае масштабной атаки армии Украины они будут фактически мгновенно сметены, спрогнозировал Игорь Стрелков в разговоре с авторами YouTube-канала «РОЙ ТВ».
Как сообщалось ранее в среду, журналист Александр Коц написал, что, согласно сведениям разведки ДНР, Киев завершит подготовку к наступлению в Донбассе к началу февраля 2021 года.
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