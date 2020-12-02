Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении разведки самопровозглашенной ДНР, подготовка украинской армии к наступлению на республики Донбасса закончится к началу февраля следующего года. Об этом написал российский военный корреспондент Александр Коц.

Как полагает процитированный «ПолитНавигатором» журналист, развязывание Киевом «новой бойни в Донбассе» является только вопросом времени. По мнению Коца, «менталитет политической верхушки Украины» не оставляет президенту Владимиру Зеленскому выбора. Военкор отметил, что «в высоких кабинетах» в Киеве надеются на повторение в Донбассе сценария, реализованного минувшей осенью Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Если Зеленский не предпримет аналогичную попытку, «ему этого не простят», считает Александр Коц.

Ранее сообщалось, что политтехнолог Владислав Рогимов поделился информацией, согласно которой украинский президент вылечился от COVID-19 с помощью препарата, произведенного в России.