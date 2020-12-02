Политтехнолог Рогимов: Зеленский быстро вылечился от коронавируса с помощью российского препарата

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский быстро вылечился от коронавирусной инфекции с помощью препарата, произведенного в Российской Федерации. Соответствующей информацией поделился политтехнолог Владислав Рогимов.

Почти одновременно с Зеленским COVID-19 заразились руководитель его офиса Андрей Ермак и Дмитрий Разумков, председатель парламента бывшей советской республики. По словам Рогимова, всем им давали российское лекарство, название которого в настоящий момент неизвестно. Благодаря этому препарату представители официального Киева смогли побороть недуг в короткие сроки, процитировало политтехнолога интернет-издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах СМИ выдвинули предположение, согласно которому в конце января 2021 года армия Украины может атаковать Приднестровье по согласованию с избранным президентом Молдавии Майей Санду.